В Италии арестованы мошенники, ограбившие пенсионера с помощью снотворного

Москва16 апр Вести.В итальянском Турине задержали женщину, которая под видом шеф-повара познакомилась с пожилым мужчиной через сайт знакомств, угостила его пастой с мощным снотворным и похитила ценности из его дома.

По данным командования карабинеров (одно из подразделений полиции в Италии - прим. ред.) Турина, 49-летняя подозреваемая, выдававшая себя за Франческу, организовала романтический ужин, чтобы проникнуть в жилище пенсионера.

Сын пожилого пострадавшего, не сумев связаться с отцом, поднял тревогу. В спальне мужчины медики обнаружили его под воздействием наркотиков и вызвали карабинеров. Среди украденных вещей были часы, 10 тысяч евро, документы и кредитные карты говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости

Экспертиза подтвердила наличие в кастрюле со спагетти следов бензодиазепинов — мощного психоактивного вещества с выраженным снотворным действием. Анализ записей с камер видеонаблюдения и транзакций выявил соучастника преступницы. Видео также опровергло ее утверждения о серьезной инвалидности: камеры запечатлели, как она быстро уносила награбленное пешком.

Во время обысков у пары изъяли свыше 8 тысяч евро, психотропные средства, похищенные предметы и мобильные телефоны, зарегистрированные на подставных лиц. Кроме того, нашли перечень возможных жертв, что свидетельствует о подготовке схемы заранее.

Подозреваемых арестовали в провинции Алессандрия. Расследование продолжается, не исключается наличие других пострадавших.