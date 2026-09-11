МЧС: в Тюмени пожарные потушили семь домов на площади 700 квадратных метров

В Тюмени ликвидирован крупный пожар МЧС: в Тюмени пожарные потушили семь домов на площади 700 квадратных метров

Москва11 сен Вести.В Тюмени пожарные ликвидировали возгорание семи жилых домов на площади 700 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается отмечается в сообщении

Пожар произошел на 4 километре Салаирского тракта. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что огонь охватил семь жилых строений на площади 700 квадратных метров. В ликвидации пламени были задействованы более 20 человек личного состава и 7 единиц техники.