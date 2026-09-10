Пожар в Тюмени охватил семь жилых строений на площади 700 кв. метров

В Тюмени тушат крупный пожар на площади 700 кв. метров Пожар в Тюмени охватил семь жилых строений на площади 700 кв. метров

Москва10 сен Вести.Тюменские огнеборцы борются с крупным пожаром, возникшим вечером 10 сентября. Об этом сообщает региональное МЧС в MAX.

Сигнал поступил с адреса: город Тюмень, 4 километр Салаирского тракта.

На момент прибытия подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области на место вызова было обнаружено, что пожар охватил семь жилых строений на площади 700 кв. м говорится в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению привлечены более 20 человек, используется 7 единиц техники.