В небе над Удмуртией сбит украинский дрон

В Удмуртии ликвидирован беспилотник ВСУ В небе над Удмуртией сбит украинский дрон

Москва25 окт Вести.Над территорией Республики Удмуртия сбит вражеский беспилотник. Информацию в MAX разместила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Бойцы расчетов, охраняющих небо над республикой, сегодня снова сбили БПЛА неприятеля. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже говорится в сообщении

Оперативные службы работают на месте.

Абрамова напомнила о том, что нельзя подходить и прикасаться к обломкам БЛПА.

В ночь на 25 октября в регионе был введен сигнал "Опасное небо", объявлялась угроза атаки БПЛА. Затем сигнал "Опасное небо" отменили, сигнал "Беспилотная опасность" сохраняется.