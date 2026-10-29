Над Удмуртией сбили несколько беспилотников ВСУ Врио главы Удмуртии Абрамова сообщила об отражении атаки дронов

Москва29 окт Вести.В Удмуртии отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в мессенджере MAX.

Расчеты, охраняющие небо над регионом, вновь уничтожили несколько украинских дронов.

Бойцы расчетов, охраняющих небо над республикой, сегодня снова сбили несколько БПЛА неприятеля написала Ольга Абрамова

Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.