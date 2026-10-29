Москва29 октВести.В Удмуртии отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова в мессенджере MAX.
Расчеты, охраняющие небо над регионом, вновь уничтожили несколько украинских дронов.
Бойцы расчетов, охраняющих небо над республикой, сегодня снова сбили несколько БПЛА неприятелянаписала Ольга Абрамова
Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.