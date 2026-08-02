В Удмуртии три мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ

При атаке на Удмуртию ликвидированы 2 БПЛА ВСУ В Удмуртии три мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ

Москва2 авг Вести.В Республике Удмуртии 2 августа пресечена попытка атаки со стороны киевского режима. О последствиях рассказала врио губернатора региона Ольга Абрамова.

В небе над Удмуртией уничтожены 2 БПЛА. В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека уточнила Абрамова

В больницу доставлены два человека, в том числе ребенок. После стабилизации состояния девочка будет переведена в Ижевск, уточнила Абрамов.

Все оперативные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Утром 2 августа на территории региона объявлялась угроза атаки БПЛА.