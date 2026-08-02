Москва2 авгВести.Санавиация эвакуировала в Республиканскую клиническую больницу №1 в Ижевске двух девушек, пострадавших при атаке БПЛА на Удмуртию. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.
Он отметил, что одна из пострадавших – несовершеннолетняя.
Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных. Будем делать все возможноеговорится в сообщении
В результате атаки украинских БПЛА на север Удмуртии погибли три человека, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.