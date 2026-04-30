Во всей Удмуртии отменен сигнал "Опасное небо"

В Удмуртии отменили сигнал "Опасное небо", угроза БПЛА сохраняется Во всей Удмуртии отменен сигнал "Опасное небо"

Москва30 апр Вести.Сигнал "Опасное небо" отменен во всей Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.

Руководитель субъекта подчеркнул, что продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности.

Также в Удмуртии сохраняется действие плана "Ковер".

Отмена сигнала "Опасное небо" на всей территории Удмуртской Республики говорится в заявлении, опубликованном Александром Бречаловым в мессенджере MAX

Ранее сообщилась, что аэропорт Ижевска временно прекратил прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.