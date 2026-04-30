Москва30 апрВести.Сигнал "Опасное небо" отменен во всей Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Руководитель субъекта подчеркнул, что продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности.
Также в Удмуртии сохраняется действие плана "Ковер".
Отмена сигнала "Опасное небо" на всей территории Удмуртской Республикиговорится в заявлении, опубликованном Александром Бречаловым в мессенджере MAX
Ранее сообщилась, что аэропорт Ижевска временно прекратил прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.