Москва21 мая Вести.Пленум Верховного суда России на заседании принял подготовленные разъяснения для судей о том, по каким критериям должны определяться преступники, занимающие высшее положение в криминальной иерархии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что разъяснения потребовались для привлечения к ответственности лиц по ст. 210.1 и ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 и от 12 до 20 лет соответственно.

Под лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, следует понимать лицо, обладающее авторитетом, лидерством в преступном сообществе (преступной организации) и (или) в иной среде, связанной с преступной деятельностью цитирует агентство разъяснения пленума

Ранее Верховный суд РФ оставил в силе приговор вора в законе Давида Чачибая. В колонии строго режима он отбывает 15-летний тюремный срок.