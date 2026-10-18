На Лесном проспекте в Петербурге горит квартира, пламя перекинулось на кровлю

В Выборгском районе Санкт-Петербурга тушат пожар в пятиэтажке На Лесном проспекте в Петербурге горит квартира, пламя перекинулось на кровлю

Москва18 окт Вести.В Санкт-Петербурге на Лесном проспекте загорелась квартира в пятиэтажном доме, после чего пламя перешло на крышу. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу на платформе MAX.

Отмечается, что сигнал о возгорании поступил на пульт в 16.18 в воскресенье, 18 октября. Огонь охватил квартиру в пятиэтажке на Лесном проспекте, а затем добрался до кровли.

18 октября в 16.18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Лесной проспект, дом 37, корпус 6. В пятиэтажном жилом доме происходит горение квартиры с последующим переходом огня на кровлю говорится в публикации

Площадь пожара пока уточняется. О пострадавших не сообщается.

В 16.49 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. На тушении задействованы 24 человека личного состава и 5 единиц спецтехники.