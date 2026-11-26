Москва26 нояВести.В Запорожской области украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу Приморск - Радоловка. В результате ранен водитель. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
Отмечается, что в момент атаки пассажиров в салоне автобуса не было – он только выезжал на маршрут.
Еще одна циничная атака киевских террористов против гражданской инфраструктуры Запорожской области - в районе села Бановка Приморского муниципального округа атаке БПЛА подвергся рейсовый автобус Приморск - Радоловка, который выходил на маршрут… Пострадал водительнаписал Евгений Балицкий
Врачи оказывают пострадавшему оказывают необходимую помощь.