Водитель автобуса ранен при атаке беспилотника в Запорожской области

В Запорожской области дрон атаковал автобус Приморск - Радоловка, ранен водитель Водитель автобуса ранен при атаке беспилотника в Запорожской области

Москва26 ноя Вести.В Запорожской области украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу Приморск - Радоловка. В результате ранен водитель. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Отмечается, что в момент атаки пассажиров в салоне автобуса не было – он только выезжал на маршрут.

Еще одна циничная атака киевских террористов против гражданской инфраструктуры Запорожской области - в районе села Бановка Приморского муниципального округа атаке БПЛА подвергся рейсовый автобус Приморск - Радоловка, который выходил на маршрут… Пострадал водитель написал Евгений Балицкий

Врачи оказывают пострадавшему оказывают необходимую помощь.