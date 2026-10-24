Пассажир такси погиб в Зеленограде после столкновения автомобиля с барьером

В Зеленограде произошло ДТП с участием такси, погиб пассажир Пассажир такси погиб в Зеленограде после столкновения автомобиля с барьером

Москва24 окт Вести.В городе Зеленограде произошло ДТП с одним погибшим. От полученных травм скончался пассажир такси, сообщает прокуратура Москвы.

Авария произошла на Панфиловском проспекте. Водитель такси не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в препятствие.

От полученных в аварии травм пассажир 1998 года рождения, находившийся в автомобиле, скончался на месте говорится в сообщении

Прокуратура ЗелАО контролирует установление обстоятельств ДТП, а также привлечение виновника ДТП к уголовной ответственности.