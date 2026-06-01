Москва1 июн Вести.Российская предпринимательница Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, приобрела профильную компанию по производству вина в Великобритании.

Соответствующие сведения содержатся в материалах британского государственного реестра юридических лиц, пишет РИА Новости.

Согласно регистрационным документам Соединенного Королевства, Батурина оформила в собственность мажоритарную долю, превышающую 75%, в лондонской компании Calleva Wine ltd. Основным направлением деятельности этого предприятия официально указано виноделие.

Ранее фирма принадлежала структуре Artisan Farm Limited, а ее активы по состоянию на весну прошлого года оценивались почти в два миллиона фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона долларов).

Сырьевой базой для проекта служат виноградники Calleva, расположенные в южном английском графстве Хэмпшир, в окрестностях города Силчестер. Плантации были заложены несколько лет назад, а в позапрошлом году сертифицированы как экологически чистое хозяйство, функционирующее без использования пестицидов и синтетических добавок.

Профильные британские порталы указывают, что первые партии напитков из винограда сортов Шардоне и Рондо планировалось заложить в производство еще в 2024 году, но в розничную продажу готовая продукция поступит не ранее 2027 года.

