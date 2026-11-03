Москва3 нояВести.Нашествие верблюдов произошло прошедшей ночью в Астрахани – из-за животных полиции пришлось перекрыть мост через Волгу, сообщает ГТРК "Лотос" со ссылкой на УМВД региона.
Отмечается, что с 01.20 до 04.00 мск 3 ноября инспекторы ДПС перекрыли движение на Старом мосту, куда вышли верблюды, и организовали реверсивный режим.
Для безопасной эвакуации животных с железнодорожных путей был привлечен специальный погрузочный кран. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и привлеченных служб животных аккуратно эвакуировалисказано в сообщении
Движение транспорта было восстановлено.
В свою очередь местные жители публикуют в соцсетях фотографии и видео с верблюдами, которые разгуливают по Астрахани, заходя во дворы жилых домов.