Вертолет с президентом Израиля совершил аварийную посадку из-за стаи птиц Times of Israel: вертолет с президентом Израиля аварийно приземлился из-за птиц

Москва25 июн Вести.Вертолет с президентом Израиля Ицхаком Герцогом совершил аварийную посадку на авиабазе Пальмахим из-за птичьей стаи. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Сегодня вертолет ВВС Израиля, на борту которого находился президент Ицхак Герцог, совершил аварийную посадку после столкновения со стаей птиц говорится в сообщении

Отмечается, что Герцог летел на вертолете с мемориальной церемонии на горе Герцля в Иерусалиме на траурную церемонию на севере Израиля. Во время полета вертолет столкнулся со стаей птиц.

При инциденте никто не пострадал. Герцог и его сопровождающие пересели в другой вертолет и продолжили полет.

В 2024 году в Иране потерпел крушение вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси, президент погиб. В ходе расследования Генштаб Ирана исключил версию крушения из-за диверсии.