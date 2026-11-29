Ветер до 37 м/с в Новороссийске повалил деревья и оборвал провода Из-за штормового ветра в Новороссийске произошли аварийные отключения света

Москва29 ноя Вести.Штормовой ветер, порывы которого достигают 35-37 м/с, бушует в Новороссийске. Из-за разгула стихии в городе произошли аварийные отключения электричества, повалены деревья, дорожные знаки и рекламные конструкции. Об этом сообщил в MAX мэр Андрей Кравченко.

На данный момент за день в Безопасный город поступили обращения по 72 адресам, где зафиксированы упавшие деревья, ветки, рекламные щиты и обрывы проводов. Произошло 11 аварийных отключений энергоснабжения говорится в сообщении

Мэр подчеркнул, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу света. Он уточнил, что на данный момент устранены три факта отключения электроэнергии.

В городе введен режим повышенной готовности.