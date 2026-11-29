В Геленджике бушует сильный северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с

В Геленджике бушует сильный северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с В Геленджике бушует сильный северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с

Москва29 ноя Вести.В Геленджике бушует штромовой северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с.

Ситуация находится на контроле у коммунальных служб, сообщил в MAX глава города-курорта Алексей Богодистов.

Есть упавшие деревья, погнутые дорожные знаки, сорванные рекламные баннеры сказано в сообщении

К ликвидации последствий стихии приступят как только это будет безопасно для самих коммунальщиков, подчеркнул мэр.

Как сообщили в полиции Кубани, на трассе М-4 "Дон" временно ограничено движение грузового транспорта и автомобилей с высокой парусностью со стороны Геленджика в районе "Розы ветров" с 1518 по 1521 км, со стороны Новороссийска - на 1536 км.

На подъездах дежурят экипажи ДПС.

Судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки ослабления сильного ветра на участке Черноморского побережья не ожидается.

Богодистов попросил жителей и гостей курорта не выходить из дома без крайней необходимости, а также отложить поездки.