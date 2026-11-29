Москва29 нояВести.На трассе между Новороссийском и Геленджиком сильнейший ветер буквально сносит автомобили с дороги, сообщают местные паблики.
Кадрами опрокинувшегося грузовика поделились очевидцы. На них видно, как машина лежит на боку на обочине, а кабина большегруза разбита о столб.
Информации о состоянии водителя не приводится.
ГИБДД предупредило автомобилистов об опасности порывов ветра для фур, фургонов и других автомобилей с высокой парусностью - боковой ветер может лишить водителя контроля над машиной.
Автомобилистам рекомендовали по возможности отложить поездки по этому участку до улучшения погоды.