Сильный ветер опрокинул фуру на трассе между Новороссийском и Геленджиком

На трассе между Новороссийском и Геленджиком ветер сносит автомобили с дороги Сильный ветер опрокинул фуру на трассе между Новороссийском и Геленджиком

Москва29 ноя Вести.На трассе между Новороссийском и Геленджиком сильнейший ветер буквально сносит автомобили с дороги, сообщают местные паблики.

Кадрами опрокинувшегося грузовика поделились очевидцы. На них видно, как машина лежит на боку на обочине, а кабина большегруза разбита о столб.

Информации о состоянии водителя не приводится.

ГИБДД предупредило автомобилистов об опасности порывов ветра для фур, фургонов и других автомобилей с высокой парусностью - боковой ветер может лишить водителя контроля над машиной.

Автомобилистам рекомендовали по возможности отложить поездки по этому участку до улучшения погоды.