В Геленджике размытые ливнем пляжи начнут восстанавливать после улучшения погоды

В Геленджике устраняют последствия сильного дождя В Геленджике размытые ливнем пляжи начнут восстанавливать после улучшения погоды

Москва20 ноя Вести.В Геленджике коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды, рассказал в MAX глава города-курорта Геленджика Алексей Богодистов.

19 ноября в результате сильного дождя уровень воды в реках сельских округов поднялся до неблагоприятных отметок. Никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

Подмыло два пляжа в центральной части города. Как только позволит погода, пользователи пляжных территорий приступят к восстановительным работам сообщил глава города

На подъезде к селу Адербиевка река вышла из берегов, в Дивноморском подтоплена дорога. На Платановой аллее в Геленджике потоки шли к морю по руслу Су-Аран. С раннего утра специалисты очищают улицу Ленина от песка и грунта. Работают 10 человек, привлечены три единицы техники.

Энергетикам удалось восстановить частичные отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов. В Дивноморском, Архипо-Осиповке, Михайловском Перевале точечные отключения будут восстановлены сегодня, отметил мэр. Вся оперативная информация и сигналы жителей поступают к главе города.

По прогнозу, 20 ноября местами также возможет сильный дождь, порывы ветра до 25 м/с.