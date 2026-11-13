В Таганроге электробусы снова вышли на маршруты после поломок из-за ливня

В Таганроге отремонтировали сломавшиеся из-за ливня электробусы В Таганроге электробусы снова вышли на маршруты после поломок из-за ливня

Москва13 ноя Вести.В Таганроге электробусы, которые встали из-за сильных дождей ранее 13 ноября, отремонтировали, и все машины вновь вышли на маршруты. Об этом в мессенджере MAX сообщила глава города Светлана Камбулова.

Замена блоков преобразователей напряжения произведена. Все электробусы вышли на линию написала она

До этого уточнялось, что во время ливня из-за замыкания сломались три электробуса.

Отмечается, что в ночь на 13 ноября сильный дождь привел к локальным подтоплениям в Таганроге. Кроме того, в сетях уличного освещения зафиксировали 21 повреждение. Как сообщала информационная служба "Вести", за ночь на город вылилось полторы ноябрьских нормы осадков. В результате затопило шесть крупных участков, машины глохли и теряли в лужах номерные знаки.

Днем ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых ливней. По данным областного МЧС, сильный дождь с грозой и ветром продержится 14 и 15 ноября.