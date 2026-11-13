Дон утром 13 ноября стал шире за счет ростовской набережной Набережную в Ростове-на-Дону затопило ливнями

Москва13 ноя Вести.В Ростове-на-Дону ночью 13 ноября выпало экстремальное количество осадков. Воды на проезжей части после сильнейшего ливня было очень много, в реку Дон она не отводилась, передает ИС "Вести".

Дон сегодня в начале дня расширился за счет ростовской набережной. … В Ростове-на-Дону количество осадков было экстремальным – 56 мм рассказала метеоролог Екатерина Рязанова

Кроме того, движение по некоторым улицам города оказалось заблокировано получившими гидроудар автомобилями.

Специалист также сообщила, что лидером по количеству осадков ночью 13 ноября стал Таганрог, на который вылилось полторы ноябрьских нормы дождя.