Москва11 авгВести.Ростов-на-Дону накрывает волна аномального зноя: ближайшие два дня город будет изнывать под палящим солнцем, но уже к вечеру среды небо затянет, и долгожданная прохлада придет вместе с грозовыми ливнями.
Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец
Вторая половина недели обещает быть куда более мягкой климатически.
Сегодня-завтра в Ростове-на-Дону ожидаются аномальные плюс 32 – 34 градуса, но к вечеру среды под влиянием атмосферного фронта местами не исключены небольшие ливни и грозы, и в последующие дни температура понизится до вполне комфортных плюс 26- 28 градусоврассказал Тишковец
Ранее сообщалось, что в Москве погода уже начинает перестраиваться на осенний лад.