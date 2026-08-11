В среду вечером ростовчан ожидают ливни и грозы

Ближайшие два дня в Ростове будут аномально жаркими В среду вечером ростовчан ожидают ливни и грозы

Москва11 авг Вести.Ростов-на-Дону накрывает волна аномального зноя: ближайшие два дня город будет изнывать под палящим солнцем, но уже к вечеру среды небо затянет, и долгожданная прохлада придет вместе с грозовыми ливнями.

Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец

Вторая половина недели обещает быть куда более мягкой климатически.

Сегодня-завтра в Ростове-на-Дону ожидаются аномальные плюс 32 – 34 градуса, но к вечеру среды под влиянием атмосферного фронта местами не исключены небольшие ливни и грозы, и в последующие дни температура понизится до вполне комфортных плюс 26- 28 градусов рассказал Тишковец

Ранее сообщалось, что в Москве погода уже начинает перестраиваться на осенний лад.