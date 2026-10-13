Поток воды во Владивостоке сбил с ног женщину, переходящую дорогу во время ливня

Тишковец: дороги Владивостока превратились в водные ловушки Поток воды во Владивостоке сбил с ног женщину, переходящую дорогу во время ливня

Москва13 окт Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал ИС "Вести" о сильных осадках во Владивостоке.

По его словам, некоторые дороги превратились в настоящие водные ловушки. Потоки воды были настолько интенсивными, что на одной из улиц сбили с ног женщину, переходящую дорогу. Момент зафиксировал видеорегистратор одного из проезжающих автомобилей. Очевидцы рассказывают, что ее протащило несколько метров по дороге. Пострадавшую увезли на скорой.

Также на улице Юмашева горожане наблюдали водопад, который срывался с подпорной стены высотой в два этажа.

С начала дня на столицу Приморья уже вылилось 67 мм осадков, что составляет примерно месячную норму. При этом в некоторых районах города в осадкомеры попало около 120 мм.

По прогнозу синоптиков, ливни продолжатся до конца дня, однако дождь уже будет лить не с такой интенсивностью.

В осадкомер города попадет еще 13 мм, порывы ветра будут достигать 19-24 м/с сказал Тишковец

С наступлением среды ненастье пойдет на убыль, в облаках появятся просветы, шторм поутихнет, но в отдельные моменты скорость ветра все еще будет достигать 14-19 м/с.