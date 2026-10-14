Во Владивостоке после наводнения остались огромные кратеры на асфальте Во Владивостоке ливень практически полностью уничтожил дорожное полотно

Москва14 окт Вести.Во Владивостоке после наводнения 13 октября на асфальте остались огромные кратеры. С последствиями циклона теперь справляется только техника: дорожные службы весь день расчищают ливневки и убирают грунт, который потоком вынесло на улицы.

По информации метеорологов, за сутки выпало 140 миллиметров осадков - больше месячной нормы. На сложных участках насосы запустили на полную мощность еще с раннего утра, спецтехника работала круглосуточно, не прерываясь и ночью. Усиленное дежурство продолжается.

На улице Надибаидзе ситуация патовая: циклон снес полотно почти полностью, оставив одни кратеры.

Я живу здесь с 1994 года, дороги здесь никогда не было... Это постоянно. В том году тоже так было рассказал ИС "Вести" местный житель

Когда основные улицы приведут в порядок, городским службам нужно будет провести мониторинг и определить проблемные участки, с которыми предстоит работать точечно. Сегодня бригады вновь заступят на ночное дежурство: 50 машин техники и 15 рабочих сделают последний рывок, чтобы полностью убрать грязевой след циклона.