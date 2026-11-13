Более месячной нормы осадков выпало в Ростове-на-Дону минувшей ночью

В Ростове-на-Дону за ночь выпало больше месячной нормы осадков Более месячной нормы осадков выпало в Ростове-на-Дону минувшей ночью

Москва13 ноя Вести.В Ростове-на-Дону минувшей ночью выпало более месячной нормы осадков, сообщил глава города Александр Скрябин.

За ночь в Ростове выпало 56 миллиметров осадков, это больше месячной нормы написал он в мессенджере MAX

По его словам, сотрудники дорожных и коммунальных служб в течение ночи очищали решетки ливневой канализации от листвы и мусора. Работали пять аварийных бригад: 20 человек и шесть единиц спецтехники.

В Пролетарском районе города подтоплены четыре частных дома и придомовые территории – уровень воды там составляет 10-20 сантиметров. На месте дежурят спасатели, будет организована откачка воды.

Со своей стороны, заместитель директора департамента автомобильных дорог Никита Булгаков заверил, что до конца текущего дня все подтопления будут устранены.

Как рассказала ранее метеоролог Екатерина Рязанова, Дон утром 13 ноября расширился за счет ростовской набережной. Движение по некоторым улицам города оказалось заблокировано.

Лидером по количеству осадков ночью 13 ноября стал Таганрог, на который вылилось полторы ноябрьских нормы дождя.