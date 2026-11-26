Сильный шторм вырывает деревья с корнями и сбивает людей с ног в Нью-Йорке РИА Новости: режим ЧС объявлен в Нью-Йорке из-за бушующего шторма

Москва26 ноя Вести.Сильный шторм обрушился на Нью-Йорк, он сопровождается мощными порывами ветра и обильными осадками, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, на Манхэттене ветер валит людей с ног, выкорчевывает деревья и опрокидывает мусорные баки. Из-за сильных дождей некоторые городские улицы оказались частично подтоплены.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул предупредила о порывах ветра скоростью до 26 метров в секунду.

Из-за непогоды организаторы перенесли традиционный парад Macy's, приуроченный ко Дню благодарения. Мероприятие состоится в субботу, 28 ноября.

В конце сентября на Нью-Йорк обрушился мощный шторм, вызвавший наводнения. Жители некоторых прибрежных районов были вынуждены передвигаться по затопленным улицам на байдарках и каяках. Из-за непогоды без электричества остались более 50 тысяч человек в нескольких американских штатах.