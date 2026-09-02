Москва2 сенВести.Саперы в Кавминводах обезвреживают пачку купюр с подозрительным устройством внутри, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в MAX.
Опасная находка была замечена на улице.
Вот с такой "находкой" сейчас работают саперы на Кавминводах. Замечена лежащая на улице "пачка банкнот", которая возможно является замаскированным взрывным устройствомсказано в сообщении
В настоящее время спецслужбы и правоохранители проводят необходимую работу.
Владимиров попросил население не терять бдительность и не поднимать подозрительные предметы с земли.