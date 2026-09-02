В Кавминводах нашли пачку банкнот, которая возможно является бомбой

Владимиров: в Кавминводах нашли пачку купюр, в которой возможно находится бомба В Кавминводах нашли пачку банкнот, которая возможно является бомбой

Москва2 сен Вести.Саперы в Кавминводах обезвреживают пачку купюр с подозрительным устройством внутри, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в MAX.

Опасная находка была замечена на улице.

Вот с такой "находкой" сейчас работают саперы на Кавминводах. Замечена лежащая на улице "пачка банкнот", которая возможно является замаскированным взрывным устройством сказано в сообщении

В настоящее время спецслужбы и правоохранители проводят необходимую работу.

Владимиров попросил население не терять бдительность и не поднимать подозрительные предметы с земли.