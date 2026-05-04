Суд в Москве рассмотрит второй иск к дочери Зураба Церетели

Власти Москвы подали второй иск к дочери скульптора Церетели Суд в Москве рассмотрит второй иск к дочери Зураба Церетели

Москва4 мая Вести.Столичные власти подали второй иск к Елене Церетели — дочери скульптора Зураба Церетели и директору "Галереи искусств Церетели" — с требованием признать незаконными пристройки к исторической усадьбе и снести их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск поступил во второй Арбитражный суд Москвы. Правительство Москвы и департамент городского имущества просят признать самовольными постройками две пристройки на ул. Большая Грузинская. По этим адресам расположена историческая усадьба Горбуновых, где действует музей Зураба Церетели.

Власти требуют снести пристройки в течение месяца.

Первый иск к дочери Церетели столичные власти подали в январе.