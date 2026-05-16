Во Франции умер старейший пес в мире Во Франции умер папийон Лазар, считавшийся старейшим псом в мире

Москва16 мая Вести.Во Франции в возрасте 30 лет умер папийон по кличке Лазар, которого считали претендентом на звание самой старой собаки в мире. Он скончался 14 мая — спустя всего несколько недель после смерти своей прежней хозяйки. Об этом пишет агентство France Press (AFP).

Лазар родился 4 декабря 1995 года. Когда его хозяйка умерла, пожилой пес оказался в приюте. Там его заметила 29-летняя Офелия: она искала собаку для матери, но в конце концов забрала Лазара домой — к своему сыну и двум кошкам.

Вторая хозяйка Лазара рассказала, что пес скончался у нее на руках вечером 14 мая. В прощальном посте она написала, что их пути пересеклись 16 апреля, а уже 18 апреля он оказался у нее дома. По ее словам, меньше чем за месяц Лазар успел изменить жизнь всей семьи.

Офелия отметила, что близкие старались подарить Лазару старость, которую заслуживает любое животное: дом, любовь, заботу и постоянное присутствие рядом. Она называла его "маленьким дедушкой-малышом" — ласковым, любопытным и удивительно живым, несмотря на возраст.

Книга рекордов Гиннесса не успела официально подтвердить возможный рекорд Лазара: организация сообщила AFP, что до смерти собаки не получила заявку и необходимые доказательства. При этом возраст пса, по данным зоозащитников, был подтвержден микрочипом и французским реестром породистых собак.