Хаски благодаря чипу вернулась к хозяину через 12 лет после пропажи People: в США хаски вернулась к хозяину через 12 лет благодаря чипу

Москва10 мая Вести.В США собака породы хаски по кличке Сьерра смогла вернуться к хозяину, спустя 12 лет после пропажи, рассказал журнал People.

Животное пропало в 2014 году, когда переезжало с хозяином из Нью-Мексико в Техас. Сьерра более 12 лет прожила на улице, а затем была найдена приютом во Флориде. Собака была сильно истощена, у нее диагностировали артрит, дерматит, инфекции ушей и носа.

Работники приюта нашли у Сьерры микрочип, благодаря которому смогли установить хозяина.

Сьерра дома. В безопасности. Любима. И наконец воссоединилась с Брайсом. Там, где ей и место заявили волонтеры, вернувшие собаку хозяину

Шериф флоридского округа Эрнандо еще раз напомнил о важности чипирования собак. Он уточнил, что без этой процедуры невозможно установить принадлежность животного.