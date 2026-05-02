Москва2 мая Вести.Часть виноградников французского региона Шампань пострадала из-за заморозков. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на профсоюз виноградарей.

Наибольший ущерб лозе нанесли несколько ночей в конце марта и начале апреля, когда температура опускалась до -5 градусов. А на минувшей неделе столбик термометра снова опустился до нулевой отметки.

Мы провели подсчеты по всей винодельческой зоне: 38% побегов винограда были уничтожены заморозками цитирует Le Parisien главу организации Максима Тубара

Как отмечает издание, у Шампани есть система страховки резерв из вина удачных лет, который могут использовать в случае плохого урожая. Однако у некоторых осталось не так много запасов, и зачастую именно они сильнее всего пострадали от заморозков.