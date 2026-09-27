Москва27 сенВести.Находившийся за рулем иномарки иностранец протаранил блокпост в Одессе и сбил пять человек, пишут украинские СМИ.
Инцидент произошел на Среднефонтанской улице. Водитель сначала врезался в четыре автомобиля, которые стояли в пробке, затем наехал на людей и попытался скрыться с места ДТП, но был задержан после погони.
В результате с травмами были госпитализированы три сотрудника военкомата и двое полицейских, занимавшихся проверкой документов у автомобилистов.
Как отмечается, в момент происшествия на блокпосту пытались насильно мобилизовать другого мужчину.