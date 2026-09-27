Иностранец в Одессе сбил сотрудников военкомата и полицейских на блокпосту

Водитель-иностранец сбил пять человек на блокпосту в Одессе Иностранец в Одессе сбил сотрудников военкомата и полицейских на блокпосту

Москва27 сен Вести.Находившийся за рулем иномарки иностранец протаранил блокпост в Одессе и сбил пять человек, пишут украинские СМИ.

Инцидент произошел на Среднефонтанской улице. Водитель сначала врезался в четыре автомобиля, которые стояли в пробке, затем наехал на людей и попытался скрыться с места ДТП, но был задержан после погони.

В результате с травмами были госпитализированы три сотрудника военкомата и двое полицейских, занимавшихся проверкой документов у автомобилистов.

Как отмечается, в момент происшествия на блокпосту пытались насильно мобилизовать другого мужчину.