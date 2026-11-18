Водитель Mercedes погибла после столкновения с деревом в Новой Москве Водитель Mercedes погибла в ДТП в Новой Москве

Москва18 ноя Вести.В Новой Москве водитель Mercedes погибла в ДТП, столкнувшись с опорой освещения и деревом. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 18 ноября в поселке Армейский в ТиНАО. По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением и врезалась в мачту городского освещения, а затем наехала на дерево.

В результате дорожной аварии водитель погибла сказано в сообщении

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.