Водитель с позывным Бурят рассказал о самой лучшей машине на СВО

Москва15 мая Вести.Самое безопасное средство передвижения на фронте - бронеавтомобиль "Тигр". Об этом рассказал военкору ИС "Вести" Антону Степаненко водитель из бригады спецназначения Южного военного округа с позывным Бурят.

На фронте он уже пятый год, практически с самого начала специальной военной операции (СВО), и за это время не получил ни одного ранения. Ездить приходилось на разной технике - "Камазы", УАЗы, квадроциклы. Спокойнее всего, по словам Бурята, на "Тигре".

Родненький, бережет нас. В последнее время, как показывает ситуация, только на "Тигре" более безопасно ездить. Он бронированный, он надежен рассказал боец

По словам его сослуживцев, Бурят на своем "Тигре" не раз спасал их под вражескими обстрелами.

Когда нас атаковали, мы уже хотели эвакуироваться из машины, он говорит: стоп! Крикнул так, что все услышали - даже противник, наверное. Крикнул: "Никто не выходит, едем". Даже на ободах мы ехали - и выехали. Вывез рассказал военнослужащий с позывным Золотой, сослуживец Бурята

Героизм водителя отметил и командир отдельного отряда с позывным Викинг.