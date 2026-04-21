Война на Ближнем Востоке показала раскол в западном мире Эксперт Белов: война США и Ирана показала раскол в западном мире

Москва21 апр Вести.Война США и Ирана, а также отказ американских союзников по НАТО принимать в ней участие, показали раскол в западном мире. Такое мнение ИС "Вести" озвучил профессор кафедры востоковедения и африканистики РУДН, доктор исторических наук Владимир Белов.

Он добавил, что в возможностях США защитить своих союзников разочаровались страны Азии, которые увидели, как Иран обстреливал арабские монархии Персидского залива.

Это момент самораскола внутри западного мира. Я не знаю, насколько глубоко эта трещина пройдет, время лечит. … Это с одной стороны, а с другой стороны азиатские страны, конечно, понимают, что происходит, они наблюдают, они видят, что практически никто не остался без прилетов из-за этого агрессивного поведения Соединенных Штатов Америки в отношении Ирана. Следовательно, следующий шаг – это продолжение той же самой активной, доминирующей силовой атаки на весь мир. Наверное, никому не хочется испытать на себе такого рода испытания рассказал Белов

Ранее Белов заявил, что у президента США Дональда Трампа не было никакого долгосрочного плана в войне с Ираном. Все ограничивалось только расчетом на трехдневный блицкриг.