Москва26 апрВести.Иранский конфликт вызвал скачок цен на фисташки, сообщила газета Financial Times.
По данным агентства по отслеживанию цен Expana, в марте стоимость этого вида орехов выросла до 4,57 доллара (344 рубля) за фунт (около 454 грамм) в марте, что стало самым высоким значением с 2018 года.
Обусловлено это высоким спросом на дубайский шоколад, а также пониженными урожаями у ряда крупных производителей фисташек - Ирана, Турции и США - в 2025 году, объяснили собеседники FT.
При этом на Иран до начала конфликта с США и Израилем приходилось до трети мирового экспорта орехов. После начала конфронтации с Вашингтоном и Тель-Авивом вывоз урожая за пределы Исламской Республики затруднился, поскольку глобальные цепочки поставок ан Ближнем Востоке были нарушены.
Если иранская продукция останется недоступной в течение длительного времени, цены могут испытывать постоянное повышательное давлениеотметил аналитик Expana Ник Мосс
В конце марта белорусский депутат Вадим Гигин предупредил, что иранский кризис провоцирует рост цен на еду из-за дефицита удобрений.
Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, в свою очередь, заявлял, что блокада Ормузского залива, если она сохранится, спровоцирует дефицит продовольствия во всем мире.