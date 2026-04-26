Рост цен на фисташки из-за войны в Иране бьет по дубайскому шоколаду FT: война в Иране взвинтила цены на фисташки, угрожая дубайскому шоколаду

Москва26 апр Вести.Иранский конфликт вызвал скачок цен на фисташки, сообщила газета Financial Times.

По данным агентства по отслеживанию цен Expana, в марте стоимость этого вида орехов выросла до 4,57 доллара (344 рубля) за фунт (около 454 грамм) в марте, что стало самым высоким значением с 2018 года.

Обусловлено это высоким спросом на дубайский шоколад, а также пониженными урожаями у ряда крупных производителей фисташек - Ирана, Турции и США - в 2025 году, объяснили собеседники FT.

При этом на Иран до начала конфликта с США и Израилем приходилось до трети мирового экспорта орехов. После начала конфронтации с Вашингтоном и Тель-Авивом вывоз урожая за пределы Исламской Республики затруднился, поскольку глобальные цепочки поставок ан Ближнем Востоке были нарушены.

Если иранская продукция останется недоступной в течение длительного времени, цены могут испытывать постоянное повышательное давление отметил аналитик Expana Ник Мосс

В конце марта белорусский депутат Вадим Гигин предупредил, что иранский кризис провоцирует рост цен на еду из-за дефицита удобрений.

Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, в свою очередь, заявлял, что блокада Ормузского залива, если она сохранится, спровоцирует дефицит продовольствия во всем мире.