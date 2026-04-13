Bloomberg сообщило о рекордном за восемь лет подорожании фисташек

Москва13 апр Вести.Стоимость фисташек достигла максимальных значений за последние восемь лет из-за конфликта между США и Ираном, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Expana Markets.

Так, средняя цена за фунт фисташек (порядка 454 г) достигла 4,57 долларов (около 350 рублей). Последний раз такая стоимость фиксировалась в мае 2018 года.

Одной из причин подорожания фисташек эксперты считают кризис на Ближнем Востоке. Иран экспортирует треть мирового объема орехов и занимает второе место по их поставкам. В начале 2026 года ограничения связи из-за протестов мешали иранским экспортерами налаживать поставки за рубеж, а урожай 2025 года оказался на уровне меньше ожидаемого.

Также на рост цены фисташек повлияла популярность дубайского шоколада, в котором орехи используют в качестве начинки.

В начале марта власти Ирана приняли решение остановить экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.