Москва13 апрВести.Стоимость фисташек достигла максимальных значений за последние восемь лет из-за конфликта между США и Ираном, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Expana Markets.
Так, средняя цена за фунт фисташек (порядка 454 г) достигла 4,57 долларов (около 350 рублей). Последний раз такая стоимость фиксировалась в мае 2018 года.
Одной из причин подорожания фисташек эксперты считают кризис на Ближнем Востоке. Иран экспортирует треть мирового объема орехов и занимает второе место по их поставкам. В начале 2026 года ограничения связи из-за протестов мешали иранским экспортерами налаживать поставки за рубеж, а урожай 2025 года оказался на уровне меньше ожидаемого.
Также на рост цены фисташек повлияла популярность дубайского шоколада, в котором орехи используют в качестве начинки.
В начале марта власти Ирана приняли решение остановить экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.