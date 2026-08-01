Внутреннее убранство храма на Красной площади не пострадало при пожаре

Возгорание не затронуло интерьеры храма Василия Блаженного в Москве Внутреннее убранство храма на Красной площади не пострадало при пожаре

Москва1 авг Вести.Иконы и внутреннее убранство храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве не пострадало при возгорании, которое произошло сегодня ночью. В субботу храм будет работать в обычном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея (ГИМ).

Внутренние интерьеры храма и его святыни не пострадали. Пожарная сигнализация сработала штатно, пожарные расчеты оперативно устранили возгорание в служебном помещении говорится в сообщении

Возгорание произошло в ночь на субботу, загорелись личные вещи сотрудников и мебель на площади в 10 квадратных метров.