Москва1 авгВести.Иконы и внутреннее убранство храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве не пострадало при возгорании, которое произошло сегодня ночью. В субботу храм будет работать в обычном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея (ГИМ).
Внутренние интерьеры храма и его святыни не пострадали. Пожарная сигнализация сработала штатно, пожарные расчеты оперативно устранили возгорание в служебном помещенииговорится в сообщении
Возгорание произошло в ночь на субботу, загорелись личные вещи сотрудников и мебель на площади в 10 квадратных метров.