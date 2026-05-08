Врио главы Минэкономразвития Дагестана попал в ДТП и получил переломы ног Врио главы Минэкономразвития Дагестана сломал ногу в ДТП

Москва8 мая Вести.Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, он был прооперирован, угрозы его жизни нет.

Была авария с участием "Газели". В результате пострадал Гаджи Русланович, его водитель и водитель "Газели", который выехал на встречу рассказал собеседник агентства

По его словам, министру провели операцию, у него диагностированы переломы нижних конечностей. Врачи контролируют его состояние, опасности для жизни нет.