Москва15 июнВести.В Липецке определились с кандидатурой временно исполняющего обязанности мэра города. Им стал Михаил Щербаков, сообщает правительство Липецкой области.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов.
Михаил Щербаков назначен временно исполняющим полномочия мэра Липецкаговорится в MAX
Обязанности врио липецкого градоначальника он начнет исполнять с 16 июня. Пост он будет занимать до избрания руководителя областного центра
Выполнявшая ранее полномочия мэра Липецка Светлана Бедрова продолжит работу на посту вице-мэра.