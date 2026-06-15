Москва15 июн Вести.В Липецке определились с кандидатурой временно исполняющего обязанности мэра города. Им стал Михаил Щербаков, сообщает правительство Липецкой области.

Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Михаил Щербаков назначен временно исполняющим полномочия мэра Липецка говорится в MAX

Обязанности врио липецкого градоначальника он начнет исполнять с 16 июня. Пост он будет занимать до избрания руководителя областного центра

Выполнявшая ранее полномочия мэра Липецка Светлана Бедрова продолжит работу на посту вице-мэра.