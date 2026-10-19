Росавиация отменила ограничения на полеты во всех аэропортах

Все аэропорты в России возобновили работу в штатном режиме Росавиация отменила ограничения на полеты во всех аэропортах

Москва19 окт Вести.Росавиация отменила ограничения на полеты во всех аэропортах, где вечером 18 октября и ночью 19 октября вводились усиленные меры безопасности. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ведомства в официальном канале в MAX.

В частности, последними воздушными гаванями, где сохранялся запрет на полеты, оставались Самара, Ижевск, Пермь и Тамбов.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

Усиленные меры безопасности вводились на фоне действия режима беспилотной опасности. Ночью 19 октября ограничения на полеты вводились в аэропортах 12 городов.