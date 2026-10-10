Москва10 октВести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Орловскую область, в результате вражеской агрессии повреждена электроподстанция — обесточена часть домовладений населенных пунктов. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
Враг нанес удары ночью 10 октября. В ходе отражения воздушных атак российские военнослужащие уничтожили 13 беспилотников.
В очередной раз противник атакует мирное население, гражданские объекты – повреждение получила электроподстанция в Знаменском районе … В результате этой террористический акции часть домовладений населенных пунктов муниципалитета оказалась обесточена. На месте происшествия незамедлительно организованы восстановительные работынаписал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ
На местах также работают сотрудники специальных и экстренных служб.
Отмечается, что поблизости от падения фрагментов БПЛА находится православный храм и больница.