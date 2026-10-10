Электроподстанция повреждена после атаки 13 дронов ВСУ на Орловскую область

ВСУ беспилотниками атаковали Орловскую область, зафиксированы повреждения Электроподстанция повреждена после атаки 13 дронов ВСУ на Орловскую область

Москва10 окт Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Орловскую область, в результате вражеской агрессии повреждена электроподстанция — обесточена часть домовладений населенных пунктов. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

Враг нанес удары ночью 10 октября. В ходе отражения воздушных атак российские военнослужащие уничтожили 13 беспилотников.

В очередной раз противник атакует мирное население, гражданские объекты – повреждение получила электроподстанция в Знаменском районе … В результате этой террористический акции часть домовладений населенных пунктов муниципалитета оказалась обесточена. На месте происшествия незамедлительно организованы восстановительные работы написал Клычков в своем канале в мессенджере МАХ

На местах также работают сотрудники специальных и экстренных служб.

Отмечается, что поблизости от падения фрагментов БПЛА находится православный храм и больница.