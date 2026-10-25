Москва25 октВести.В Энергодаре был уничтожен автобус для транспортировки нуждающихся в диализе людей. По нему был нанесен удар украинскими дронами, сообщает мэр города Максим Пухов.
Он отметил, что это произошло утром в воскресенье.
Уничтожен автобус для перевозки диализников, людей, которые не могут жить без процедуры диализа и которым невероятно сложно добираться до больницынаписал глава Энергодара
Также удары ВСУ пришлись по набережной города и трем коммунальным автомобилям. Пострадавших в результате атаки не зафиксировано.