Юрист Поляков: водители могут лишиться прав после употребления кефира и кваса

Москва6 апр Вести.Если водитель превысит допустимый уровень алкоголя в крови из-за употребления кефира, кваса или конфеты с алкогольной начинкой, то это будет расценено как состояние опьянения и повлечет соответствующее наказание.

Об этом в разговоре с ТАСС сообщил доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина Максим Поляков.

Он уточнил, что за подобное правонарушение водителя могу оштрафовать на 45 тысяч рублей и лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В России допустимая норма алкоголя для автомобилистов составляет не более 0,3 грамма этилового спирта на литр крови (соответствует примерно 0,3 промилле).

При проверке алкотестером норма составляет не более 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, уточнил юрист.

Поляков также привел пример из практики: два года назад в одном из сел Тюменской области был задержан водитель без прав. Перед поездкой он съел полкилограмма конфет с ликерной начинкой, и алкотестер показал значение 0,37 мг.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения без водительского удостоверения, машина была отправлена на спецстоянку.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что с 1 марта 2027 года в России могут аннулировать водительские права, если у их владельца обнаружат медицинские противопоказания к управлению машиной, например, психические заболевания, эпилепсию или проблемы со зрением.