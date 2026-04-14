Москва14 апрВести.Высокоскоростной интернет появился в двух удаленных селах Камчатки – Караге и Костроме, передает ТАСС.
Жители Карагинского района получили доступ к быстрому интернету благодаря переводу базовых станций на ВОЛСобъяснили агентству в краевом правительстве
В Камчатском крае активно развивают федеральный проект "Устранение цифрового неравенства". Интернет стандарта 4G с 2021 года проводят в малые населенные пункты с численностью от 100 до 500 жителей.
Кострома и Карага – пример сел, доступ в которые по земле невозможен, добраться можно исключительно по воздуху. Общее число жителей – порядка 400 человек.