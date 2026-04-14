Два села на Камчатке оснастили доступом к высокоскоростному интернету

Высокоскоростной интернет провели в двух удаленных селах Камчатки по нацпроекту Два села на Камчатке оснастили доступом к высокоскоростному интернету

Москва14 апр Вести.Высокоскоростной интернет появился в двух удаленных селах Камчатки – Караге и Костроме, передает ТАСС.

Жители Карагинского района получили доступ к быстрому интернету благодаря переводу базовых станций на ВОЛС объяснили агентству в краевом правительстве

В Камчатском крае активно развивают федеральный проект "Устранение цифрового неравенства". Интернет стандарта 4G с 2021 года проводят в малые населенные пункты с численностью от 100 до 500 жителей.

Кострома и Карага – пример сел, доступ в которые по земле невозможен, добраться можно исключительно по воздуху. Общее число жителей – порядка 400 человек.