Ядерная война может начаться с локальных тактических ударов, считает аналитик Аналитик Громский: тактический ядерный удар может запустить глобальный конфликт

Москва19 июн Вести.Глобальный ядерный конфликт может начаться с локального применения тактического ядерного оружия. Об этом изданию NEWS.ru заявил аналитик Агентства политических и эконмических коммуникаций Алексей Громский.

Он предположил, что таким локальным конфликтом может стать противостояние Индии и Пакистана.

Перспективы ядерной войны со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки системно изучаются и прогнозируются экспертами, в том числе независимыми. Если все же предположить возможность использования ядерного оружия, то это скорее будут локальные конфликты с применением тактического ядерного оружия. Ядерная война начнется не с массированных пусков, а с локального конфликта, например, формата Индия – Пакистан предположил Громский

Обмен ядерными ударами между РФ и США тоже возможен, отметил аналитик. Это произойдет, например, в случае нападения на Калининградскую область. Однако глобальный ядерный апокалипсис Москва и Вашингтон устраивать не будут, уверен Громский.