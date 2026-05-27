Москва27 мая Вести.Управление по конкуренции и защите прав потребителей Финляндии сообщило, что в стране раскрыли картельный сговор в ягодной отрасли. Четырем компаниям грозит штраф в 9 млн евро.

Управление по конкуренции и защите прав потребителей предлагает суду наложить штраф на общую сумму около 9,4 миллиона евро на четыре компании в отрасли диких ягод за картель, связанный с закупками и обменом информацией говорится на сайте управления

По данным ведомства, в картеле состояли пять крупнейших финских компаний ягодной отрасли, однако одну из них освободили от штрафа, так как сотрудничала с управлением в раскрытии сговора.

В результате существования картеля компании могли платить сборщикам меньше, поскольку конкуренты не предлагали лучших условий. Кроме того, компании также снижали конкуренцию на оптовом рынке замороженных диких ягод, обмениваясь информацией о ценах и ситуации на рынке говорится в сообщении

Утверждается, что компании согласовывали между собой размер платежей сборщикам ягод и обменивались данными о закупочных ценах. По информации управления, картель действовал на протяжении 10 лет.