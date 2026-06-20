Кубанский бизнесмен подозревается в хищении яблок на 18 млн рублей

Полиция Кабардино-Балкарии раскрыла мошенничество с яблоками на 18 млн Кубанский бизнесмен подозревается в хищении яблок на 18 млн рублей

Москва20 июн Вести.В Кабардино-Балкарии полицейские МОМВД России "Прохладненский" задержали предпринимателя из Краснодарского края, который подозревается в мошенничестве при реализации крупной партии яблок. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

В декабре 2025 года местная фирма захотела продать большую партию яблок сорта "Джеромини". Через общего знакомого она нашла бизнесмена с Кубани, который торгует фруктами. Стороны договорились о цене и подписали официальный договор.

Согласовав стоимость поставки, стороны заключили официальный договор. На основании подписанных документов мужчина получил в распоряжение фрукты на общую сумму более 18 370 000 рублей говорится в сообщении МВД

Предприниматель продал фрукты, деньги забрал себе и не заплатил поставщику.

Теперь против мужчины завели уголовное дело за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему запретили совершать некоторые действия — это мера пресечения.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.