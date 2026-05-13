Москва13 маяВести.В 2025 году около 655 миллиардов рублей было выделено государством на поддержку аграрного сектора, сообщил первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев в ходе отчетно-программного форума "Есть результат!".
Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169%, мясом - на 101,7%, мы мировой лидер по экспорту пшеницы... За этими рекордами стоят конкретные решения "Единой России". Вместе с правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную государственную поддержку - порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом годусказал Якушев
По словам секретаря Генсовета ЕР, сельское хозяйство является "локомотивом" российской экономики и предметом ее национальной гордости.
Второе направление - это комплексное развитие сельских территорий. Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты "Единой России" ежегодно гарантируют ее финансирование. В 2025 году оно достигло более 110 миллиардов рублейдобавил он
