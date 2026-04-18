Японец получил условный срок за спойлеры в интернете The Asahi Shimbun: японцу дали условный срок за распространение спойлеров в сети

Москва18 апр Вести.В Японии суд назначил мужчине по имени Ватару Такеучи условный срок за распространение спойлеров к фильмам и аниме в интернете. Об этом пишет газета The Asahi Shimbun со ссылкой на постановление суда.

По данным издания, в период с 2018 по 2023 год Такеучи опубликовал на сайте своей компании две статьи с подробным описанием японского фильма "Годзилла: Минус один" и первой серии аниме "Повелитель 3". Отмечается, что сам японец лишь получал доход от размещаемой на сайте рекламы, тогда как тексты писал другой человек.

Тем не менее Такеучи признали виновным в нарушении авторских прав. Суд счел, что статьи представляли собой "адаптацию" оригинальных картин – то есть новую работу, созданную путем внесения творческих изменений при сохранении основных характеристик оригинальной работы. Распространять такие вещи из разрешения правообладателя запрещено. 16 апреля Токийский окружной суд вынес мужчине приговор.

Суд приговорил 39-летнего Ватару Такеучи к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года, а также к штрафу в размере 1 млн иен (6,3 тыс. долларов) говорится в публикации

Сообщается, что японец подал апелляцию на приговор.